Компонент Joomla 1.5.14 для API prostoprint.com

Есть сайт, который работает на Joomla 1.5.14. Я хочу на сайте сделать раздел, где будет магазин по продаже одежды. Для этого я хочу использовать сервис ProstoPrint.com - http://prostoprint.com/how_it_works/

Там есть возможность встроить магазин на свой сайт с помощью их API - https://prostoprint.com/examples/pp-api/

Мне нужен компонент для джумлы, который бы использовал это API и в результате я бы получил магазин в виде раздела своего сайта.

Указывайте, пожалуйста, цену, сроки и условия предоплаты.