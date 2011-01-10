Компонент Joomla 1.5.14 для API prostoprint.com

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки145 просмотров

Есть сайт, который работает на Joomla 1.5.14. Я хочу на сайте сделать раздел, где будет магазин по продаже одежды. Для этого я хочу использовать сервис ProstoPrint.com - http://prostoprint.com/how_it_works/

Там есть возможность встроить магазин на свой сайт с помощью их API - https://prostoprint.com/examples/pp-api/

Мне нужен компонент для джумлы, который бы использовал это API и в результате я бы получил магазин в виде раздела своего сайта.

Указывайте, пожалуйста, цену, сроки и условия предоплаты.

Joomla
14 лет назад
Ingref
36 лет
19 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

WSDLab
Иван 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
14 лет назад
$270
15 дней
Работа выполнена точно и в срок. Компонент был сделан именно такой, какой мне нужен. Большое спасибо!
Очень порядочный заказчик. Оплата вовремя. Точное и чёткое постановление задачи. Понимание и деликатность в общении. Побольше бы таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

WSDLab
Иван 
75 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
30 отзывов(-1)
14 лет назад