Требуется разработчик для доработки движка Vamshop. Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. 3. Голосовая ...
Из html файла создать тему для WP
Нужно создать тему для WP.
Есть готовый свёрстаный .html файл. Требуется создать из него тему для WordPress. Задача достаточно простая, но у меня нет времени на её выполнение.
Макет тут http://test2.ddale.ru/
Сроки 2-3 часа.
Оплата ЯндексДеньги - 200 руб.
Стучите: 594588935
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