Из html файла создать тему для WP

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Закрытнет заявок93 просмотра

Нужно создать тему для WP.

Есть готовый свёрстаный .html файл. Требуется создать из него тему для WordPress. Задача достаточно простая, но у меня нет времени на её выполнение.

Макет тут http://test2.ddale.ru/

Сроки 2-3 часа.

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HTMLWordPress
14 лет назад
ddale
Ноль 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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