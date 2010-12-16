Проект на Drupal или MODx (верстка и программинг)

Нужно сделать проект на одном из движков CMS Drupal или MODx CMS (больше склоняюсь к друпал)

Весь функционал отображён на картинках макета. Кроме этого больше ничего не будет.

Все страницы макета предоставлю в PSD. В заявке указывайте сроки и стоимость.

После выбора исполнителя предоставлю подробное ТЗ.