Задачи для специалиста\программиста по joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки148 просмотров

ЦМС: Joomla 1.5.22

Задачи:

1) Нужно сделать систему накопительных скидок на Vertuemart как тут:

http://ageresua.byethost9.com/ (связаться с автором не смог)

2) Настроить sh404SEF чтобы были русские ссылки.

3) Сделать подключение интернет магазина к сервису отправки смс чтобы смс отправлялись автоматически при изменении статусов заказа (оплачен, выполнен, отменен, в обработке, сформирован).

Сервис смс: http://www.sms4b.ru/

Оплата WebMoney или YandexMoney

Joomla
14 лет назад
MiG-Z
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$150
2 дня
Отлично сработано. Все как надо. + переделвыть пришлось по моей вине но все ок (договорились о надбавке) Немного сроки слетели но можно понять ведь переделывать всегда тяжело. Работать с Дмитрием понравилось.
Отличный заказчик, объясняет что конкретно нужно, дополнительные "хотелки" компенсирует :) Рекомендую! Надеюсь, будем и дальше работать:)

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад