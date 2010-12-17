Требуется разработчик для доработки движка Vamshop. Работа более-менее постоянная, есть достаточно большой объем требований, который надо реализовать. Требования: 1. Опыт работы с вамшопом. 2. Ответственность. 3. Голосовая ...
Наполнить готовым контентом сайт. Элементы HTML
Нужно срочно наполнить готовым контентом 4 сайта в одной системе, есть образец и инструкция. Один раздел содержит элементы html, исходники тоже есть
Подробнее про технику по почте - [email protected]
20 usd
Заявки фрилансеров
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