Сайт на Wordpresse нужна помошь

  1. Биржа фриланса
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Завершен2 заявки166 просмотров

Сайт на Wordpresse нужна помошь специалиста задание в приложение

14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Yuli_nk
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$2
1 день
Очень Доволен Сотрудничеством!!! Профессионал своего дела, хочю отметить след. позитивные моменты в нашей работе над проектом 1)Приятные цены 2)Сроки чтёт 3)Качество Работ на вышем полёте 4)Адекватное обшение над проектом. 5)Приятна в обшений Надеюсь на дальнеишие проекты. p.s. Рекомендую всем!!!
Быстро, без вопросов. Приятный в общении человек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Yuli_nk
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад