Доработка CMS существующего сайта

ТЗ для сайта:

1. Настройка текстового редактора, как минимум не работает добавление и сохранение текста, а так же использование параметров СТИЛЬ, ШРИФТ, РАЗМЕР ШРИФТА, ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА, ЦВЕТ ШРИФТА и т.д. (стандартный набор по редактированию текста). Работать должен для каждого раздела и страниц сайта.

2. Создание редактора мета тегов для каждого раздела и страниц сайта:

- URL;

- TITlE;

- Description;

- keywords.

3. Настройка HTML редактора для всех разделов и страниц сайта;

4. Создать модуль отображение и редактор главной страницы в админке( наличие функционала 1,2,3 пунктов);

5. На странице «Услуги» отображается текст и ссылки с названием предлагаемых услуг. Когда переходишь на какую- либо страницу с конкретной услугой, там можно увидеть текст с общей страницы «УСЛУГИ»+ текст который соответствует данной услуге. Необходимо сделать так чтоб текст с общей страницы отображался только на общей странице «УСЛУГИ» ато в данный момент текст с общей страницы «УСЛУГИ» дублируется на каждой странице предлагаемых услуг.

6. Раздел «Товары». Настроить отображение в каждой товарной группе по 8 единиц товара на страницу. В данный момент отображается по 4 товара на страницу: http://utec-ltd.com/ru/catalogue/192

7. Раздел «Товары», добавить редактор товарных групп+ то о чем писал выше.

8. Сделать каптчу хотя бы на 5 картинок в разделе «Отправить ЗАПРОС».

9. Добавить перелинковщик для раздела «Новости».

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