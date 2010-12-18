Перенос сайта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок234 просмотра

Необходимо привязать шаблон, создать несколько инфоблоков и перенести контент.

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров