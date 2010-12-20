WordPress. Создание темы и настройка

Нужно выполнить ряд задач по CMS WordPress 3.0.3, связанных с программированием элементов, созданием необходимой структуры, настройкой плагинов (возможно написание своих). Верстать вряд ли что-то придётся

От исполнителя требуется:

- иметь глубокие знания WP

- иметь опыт создания шаблонов, плагинов

- знать что такое таксономия, дополнительные типы записей

- владеть php, jQuery, js, html, css

Сроки очень ужаты. Задач не много, но сделать нужно очень быстро и без задержек, если чем-то заняты или есть хвосты, или не уверены в своих силах, прошу проходить мимо.

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