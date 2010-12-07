freelancefactory

Пока дизайн дорабатывается, завтра-послезавтра можно будет приступать к работе. Дизайн стандартный для форума phpBB, никаких премудростей. Макеты всех внутренних предоставим. На натяжку не более 6 дней. Оставляем заявки и примерную стоимость, с каждым свяжусь сам, чтобы уточнить ...