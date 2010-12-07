freelancefactory

Нужно выполнить ряд задач по CMS WordPress 3.0.3, связанных с программированием элементов, созданием необходимой структуры, настройкой плагинов (возможно написание своих). Верстать вряд ли что-то придётся От исполнителя требуется: - иметь глубокие знания WP - иметь опыт создания шаблонов, ...
- $150Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Пока дизайн дорабатывается, завтра-послезавтра можно будет приступать к работе. Дизайн стандартный для форума phpBB, никаких премудростей. Макеты всех внутренних предоставим. На натяжку не более 6 дней. Оставляем заявки и примерную стоимость, с каждым свяжусь сам, чтобы уточнить ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужна небольшая консультация по WordPress. Требуется специалист, который должен: - знать устройство cms - владеть php, jQuery, html, css - уметь проконсультировать по организации сайта, настройке некоторых плагинов - уметь при необходимости написать свой плагин или изменить/дополнить функционал cmsСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Кратко о задаче. Есть скрипт рабочего jQuery слайдера, справа меню с выбором слайдов и собственно сами слайды в центре. Пункты меню лишь переключают слайды. Требуется изменить так, чтобы при наведении на пункт меню, слайд автоматически переключался ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад