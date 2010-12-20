Нужно выполнить ряд задач по CMS WordPress 3.0.3, связанных с программированием элементов, созданием необходимой структуры, настройкой плагинов (возможно написание своих). Верстать вряд ли что-то придётся От исполнителя требуется: - иметь глубокие ...
Поправить и дополнить Joomlа
Здравствуйте!
Нужен человек которы на ты с Joomlой !
1. Верстальщик
2. Который может поправить и дополнить по мелочам Joomlo !
Подробности проекте в личку. Слушаю предложения.
Выбранный исполнитель
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