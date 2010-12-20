Поправить и дополнить Joomlа

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки138 просмотров

Здравствуйте!

Нужен человек которы на ты с Joomlой !

1. Верстальщик

2. Который может поправить и дополнить по мелочам Joomlo !

Подробности проекте в личку. Слушаю предложения.

14 лет назад
Eshor
Ешор 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lancer_superbest
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$150
8 дней

Заявки фрилансеров

lancer_superbest
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад