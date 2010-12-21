Создание сайтов под ключ!!! Всегда на высоком уровне...
Всем привет!!!
Опыт работы более 2 лет!!!
Создание и разработка сайтов под ключ - стильных, качественных, оригинальных!!!
Индивидуальный подход к каждому клиенту!!!
Основные акценты в работе делаю на:
1. Создание индивидуального и качественного веб-дизайна, соответствующего всем требованиям и вкусам заказчика...
2. Валидность и кроссбраузерность кода...
3. Соответствие интернет проекта всем стандартам в области веб технологий...
4. Огромный опыт работы с Joomla, Drupal, Wordpress, ShopScript, DLE, OsCommerce и др...
Всегда на связи и всегда в срок....
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
13 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв
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