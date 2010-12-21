Создание сайтов под ключ!!! Всегда на высоком уровне...

Всем привет!!!

Опыт работы более 2 лет!!!

Создание и разработка сайтов под ключ - стильных, качественных, оригинальных!!!

Индивидуальный подход к каждому клиенту!!!

Основные акценты в работе делаю на:

1. Создание индивидуального и качественного веб-дизайна, соответствующего всем требованиям и вкусам заказчика...

2. Валидность и кроссбраузерность кода...

3. Соответствие интернет проекта всем стандартам в области веб технологий...

4. Огромный опыт работы с Joomla, Drupal, Wordpress, ShopScript, DLE, OsCommerce и др...

Всегда на связи и всегда в срок....