lancer_superbest

Алексей lancer_superbest

 
40 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создание сайтов под ключ!!! Всегда на высоком уровне...

Всем привет!!!

Опыт работы более 2 лет!!!

Создание и разработка сайтов под ключ - стильных, качественных, оригинальных!!!

Индивидуальный подход к каждому клиенту!!!

Основные акценты в работе делаю на:

1. Создание индивидуального и качественного веб-дизайна, соответствующего всем требованиям и вкусам заказчика...

2. Валидность и кроссбраузерность кода...

3. Соответствие интернет проекта всем стандартам в области веб технологий...

4. Огромный опыт работы с Joomla, Drupal, Wordpress, ShopScript, DLE, OsCommerce и др...

Всегда на связи и всегда в срок....

WordPressJoomlaDrupalDLE
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Отзывы заказчиков
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Ас Пат 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
13 лет назад
Создание сайта "под ключ"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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