Шаблон для Джумлы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок233 просмотра

Необходимо сделать шаблон для джумлы с макета.

Исполнитель с Украины. Наименьшая цена интиресует. Макет очень простой

Joomla
14 лет назад
Korni
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранные исполнители

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$20
1 день
С работой справился. Буду рад сотрудничать. Спасибо
Все прошло нормально.
kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
kort
40 лет
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад