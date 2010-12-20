Перевести с HTML на Joomla 1.5.20

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки150 просмотров

Есть сверстанная страничка личного кабинета в хтмл нужно просто ее перевести - довести до ума на джумлу.

HTMLJoomla
14 лет назад
Z-Desing
Занько 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров