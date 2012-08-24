Создание сайтов и дизайна

Уважаемые работодатели, перед тем как задавать вопросы обязательно прочитайте условия работы.

На связи: понедельник – суббота с 16 до 23 (MSK).

Что нужно для старта?

В первую очередь согласовываем техническое задание (ТЗ) и бюджет проекта. Если у вас нет ТЗ, то заполняете мой бриф.

Предпочтительнее всего обсуждать проект в скайпе, т.к. остаётся переписка и к ней в любой момент можно обратиться.

Работаю только по 50% предоплате.

Это значит вы сначала платите мне предоплату, а после этого я начинаю работать. Всё честно.

Если вы заказываете веб-дизайн, логотип или фирменный стиль, то исходники я отдаю только после полной оплаты.

Если вы заказываете сайт или интернет магазин "под ключ", то сначала я показываю вам работу на своём сервере, на ваш грузим только после полной оплаты.

Для крупных проектов возможны прямые встречи в городах:

Москва, С-Петербург, Минск, Киев, Берлин, Прага

Сам делаю!

Веб-дизайн, логотипы, фирменный стиль, инфографика, интерфейсы, 3d моделирование.

Моя команда делает:

Программирование любой сложности, вёрстка, установка на CMS, иконки, флеш программирование, раскрутка/продвижение.

Как продвигаются проекты (Самый важный пункт!)

Если вы обратились ко мне, значит я вам внушаю доверие и вам нравится уровень моих работ.

Поэтому не стоит переживать за проект, так как излишние переживания мешают работе.

Если вы считаете себя компетентным в дизайне, то дайте мне знать в самом начале проекта, тогда я буду больше ориентироваться на ваше мнение, а не на своё. Спорить с заказчиком это самое последнее чего бы мне хотелось. Если же вы доверяете моему вкусу, то всё в порядке вы правильно сделали.

Финансовые вопросы.

Если работа полностью не соответствует техническому заданию, то я гарантирую возврат денег в полном объёме.

Если вы заплатили предоплату это не значит, что вы наняли меня к себе в рабство.

Я работаю честно и с полной отдачей, если что то получилось не так как вы хотели, это всегда можно поправить.

Варианты оплаты:

• WebMoney

• Яндекс.Деньги

• Банковские переводы (Migom, WesternUnion, Contact)

• Наличными (Москва, С-Петербург, Минск, Киев, Берлин, Прага)

• Безнал.

Уважаемые клиенты которые не ценят труд! Просьба проходить мимо...

Я выкладываюсь на каждом заказе.