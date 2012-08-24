Z-Desing

Занько Z-Desing

 
33 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание сайтов и дизайна

Уважаемые работодатели, перед тем как задавать вопросы обязательно прочитайте условия работы.

На связи: понедельник – суббота с 16 до 23 (MSK).

Что нужно для старта?

В первую очередь согласовываем техническое задание (ТЗ) и бюджет проекта. Если у вас нет ТЗ, то заполняете мой бриф.

Предпочтительнее всего обсуждать проект в скайпе, т.к. остаётся переписка и к ней в любой момент можно обратиться.

Работаю только по 50% предоплате.

Это значит вы сначала платите мне предоплату, а после этого я начинаю работать. Всё честно.

Если вы заказываете веб-дизайн, логотип или фирменный стиль, то исходники я отдаю только после полной оплаты.

Если вы заказываете сайт или интернет магазин "под ключ", то сначала я показываю вам работу на своём сервере, на ваш грузим только после полной оплаты.

Для крупных проектов возможны прямые встречи в городах:

Москва, С-Петербург, Минск, Киев, Берлин, Прага

Сам делаю!

Веб-дизайн, логотипы, фирменный стиль, инфографика, интерфейсы, 3d моделирование.

Моя команда делает:

Программирование любой сложности, вёрстка, установка на CMS, иконки, флеш программирование, раскрутка/продвижение.

Как продвигаются проекты (Самый важный пункт!)

Если вы обратились ко мне, значит я вам внушаю доверие и вам нравится уровень моих работ.

Поэтому не стоит переживать за проект, так как излишние переживания мешают работе.

Если вы считаете себя компетентным в дизайне, то дайте мне знать в самом начале проекта, тогда я буду больше ориентироваться на ваше мнение, а не на своё. Спорить с заказчиком это самое последнее чего бы мне хотелось. Если же вы доверяете моему вкусу, то всё в порядке вы правильно сделали.

Финансовые вопросы.

Если работа полностью не соответствует техническому заданию, то я гарантирую возврат денег в полном объёме.

Если вы заплатили предоплату это не значит, что вы наняли меня к себе в рабство.

Я работаю честно и с полной отдачей, если что то получилось не так как вы хотели, это всегда можно поправить.

Варианты оплаты:

• WebMoney

• Яндекс.Деньги

• Банковские переводы (Migom, WesternUnion, Contact)

• Наличными (Москва, С-Петербург, Минск, Киев, Берлин, Прага)

• Безнал.

Уважаемые клиенты которые не ценят труд! Просьба проходить мимо...

Я выкладываюсь на каждом заказе.

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Отзывы заказчиков
_ain
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Редактирование дизайна страниц
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Чертежи к диплому по архитектуре
Спасибо за сотрудничество. Сроки проекта выдержали. Качество на хорошем уровне.
Очень приятный заказчик,четкое ТЗ, платит во время
Ответный отзыв
Eva_Golyb
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Макет сайта psd
Спасибо огромное Фёдор! Сотрудничество получилось хоть и долгое, но плодотворное! Рекомендую, как грамотного специалиста!
Евгения очень позитивный и понимающий заказчик. Всё чётко и понятно объяснялось, оплата моментальная. Сотрудничеством остался доволен. Большое Вам спасибо, Евгения!
Ответный отзыв
petrovichus
Олег 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Требуется редизайн И-магазина
Дизайн сделан великолепно, учтены все возможные и невозможные правки. Фёдор часто онлайн ... быстро , и корректно отвечает на все вопросы. Вся работа сделана в срок. Очень доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик! Чётко поставлена задача, никаких отклонений от ТЗ. Прислушивается к мнению дизайнера, и всегда готов обсудить любые идеи и детали. Приятный в общении, моментальная оплата! Всегда бы таких заказчиков. Удачи, Вам, Олег!
Ответный отзыв
zvs78
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн форм и таблиц для сайта
Федор, благодарю за работу. Все было выполнено в сжатые сроки и качественно, все пожелания учтены и быстро реализованы. Рекомендую обращаться.
Положительнейший заказчик, приятный в общении, чётко поставленная задача. Своевременная оплата, что заметьте в наши время, большая редкость! Рекомендую этого заказчика.
Ответный отзыв