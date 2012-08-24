Уважаемые работодатели, перед тем как задавать вопросы обязательно прочитайте условия работы.
На связи: понедельник – суббота с 16 до 23 (MSK).
Что нужно для старта?
В первую очередь согласовываем техническое задание (ТЗ) и бюджет проекта. Если у вас нет ТЗ, то заполняете мой бриф.
Предпочтительнее всего обсуждать проект в скайпе, т.к. остаётся переписка и к ней в любой момент можно обратиться.
Работаю только по 50% предоплате.
Это значит вы сначала платите мне предоплату, а после этого я начинаю работать. Всё честно.
Если вы заказываете веб-дизайн, логотип или фирменный стиль, то исходники я отдаю только после полной оплаты.
Если вы заказываете сайт или интернет магазин "под ключ", то сначала я показываю вам работу на своём сервере, на ваш грузим только после полной оплаты.
Для крупных проектов возможны прямые встречи в городах:
Москва, С-Петербург, Минск, Киев, Берлин, Прага
Сам делаю!
Веб-дизайн, логотипы, фирменный стиль, инфографика, интерфейсы, 3d моделирование.
Моя команда делает:
Программирование любой сложности, вёрстка, установка на CMS, иконки, флеш программирование, раскрутка/продвижение.
Как продвигаются проекты (Самый важный пункт!)
Если вы обратились ко мне, значит я вам внушаю доверие и вам нравится уровень моих работ.
Поэтому не стоит переживать за проект, так как излишние переживания мешают работе.
Если вы считаете себя компетентным в дизайне, то дайте мне знать в самом начале проекта, тогда я буду больше ориентироваться на ваше мнение, а не на своё. Спорить с заказчиком это самое последнее чего бы мне хотелось. Если же вы доверяете моему вкусу, то всё в порядке вы правильно сделали.
Финансовые вопросы.
Если работа полностью не соответствует техническому заданию, то я гарантирую возврат денег в полном объёме.
Если вы заплатили предоплату это не значит, что вы наняли меня к себе в рабство.
Я работаю честно и с полной отдачей, если что то получилось не так как вы хотели, это всегда можно поправить.
Варианты оплаты:
• WebMoney
• Яндекс.Деньги
• Банковские переводы (Migom, WesternUnion, Contact)
• Наличными (Москва, С-Петербург, Минск, Киев, Берлин, Прага)
• Безнал.
Уважаемые клиенты которые не ценят труд! Просьба проходить мимо...
Я выкладываюсь на каждом заказе.
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