Редактирование дизайна страниц

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки252 просмотра

Здравствуйте!

Мы копируем дизайн сайта https://www.fundingcircle.com/ с небольшими изменениями (часть функций надо выбросить). Во вложении - скриншоты 7 страниц с пометкой, что оставить, а что выкинуть.

В итоге нужно:

1. убрать со страниц то, отмечено "убираем"

2. разместить аккуратно то, что осталось

3. заменить английские слова русским переводом, ориентируясь на ТЗ (там основные элементы как-то названы)

4. заменить фото иностранцев на главной на славянские лица

Страниц всего 20-25. Если удачно поработаем по этим пяти, отдадим остальные

13 лет назад
_ain
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Z-Desing
Занько 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

Z-Desing
Занько 
34 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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