Редактирование дизайна страниц

Здравствуйте!

Мы копируем дизайн сайта https://www.fundingcircle.com/ с небольшими изменениями (часть функций надо выбросить). Во вложении - скриншоты 7 страниц с пометкой, что оставить, а что выкинуть.

В итоге нужно:

1. убрать со страниц то, отмечено "убираем"

2. разместить аккуратно то, что осталось

3. заменить английские слова русским переводом, ориентируясь на ТЗ (там основные элементы как-то названы)

4. заменить фото иностранцев на главной на славянские лица

Страниц всего 20-25. Если удачно поработаем по этим пяти, отдадим остальные