Нужен шаблон под DLE, последней версии. Должно получиться что-то типа psarnia.ru. Надо расширить по ширине рабочее поле, изменить цветовую гамму на более светлую. Смена шапки. смена кнопок и фотографий на них. ...
Редактирование дизайна страниц
Здравствуйте!
Мы копируем дизайн сайта https://www.fundingcircle.com/ с небольшими изменениями (часть функций надо выбросить). Во вложении - скриншоты 7 страниц с пометкой, что оставить, а что выкинуть.
В итоге нужно:
1. убрать со страниц то, отмечено "убираем"
2. разместить аккуратно то, что осталось
3. заменить английские слова русским переводом, ориентируясь на ТЗ (там основные элементы как-то названы)
4. заменить фото иностранцев на главной на славянские лица
Страниц всего 20-25. Если удачно поработаем по этим пяти, отдадим остальные
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