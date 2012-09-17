Webasyst: дизайн + верстка + доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки95 просмотров

Есть работающий магазин на движке webasyst.

Нужно

разработать новый дизайн (есть лого, шапка цветовая гамма, сайты-примеры как нужно сделать),

сверстать его и интегрировать, обеспечить адаптацию под различные браузеры и разрешения экрана

по ходу понадобятся доработки - горизонтальное меню, карусель банеров, обратный звонок

Webasyst
13 лет назад
yet
43 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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