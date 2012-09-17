Доброго дня, Требуется разработать дизайн сайта для международного IT - проекта. Концепция сервиса пересекается с http://groupon.ru/moscow и другими купонными сервисами, но имеет ряд функциональных отличий. Главная задача - сделать сайт продающим. ...
Webasyst: дизайн + верстка + доработки
Есть работающий магазин на движке webasyst.
Нужно
разработать новый дизайн (есть лого, шапка цветовая гамма, сайты-примеры как нужно сделать),
сверстать его и интегрировать, обеспечить адаптацию под различные браузеры и разрешения экрана
по ходу понадобятся доработки - горизонтальное меню, карусель банеров, обратный звонок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Сделать дизайн трех иконок + подновить логотипЗавершен13 лет назад
Нужен хороший дизайнер, сделать дизайн интернет магазина (главная страничка, категория, карточка товара).Завершен13 лет назад
- $100
Добрый день. Мы ищем высококвалифицированного дизайнера с хорошим портфолио и чувством стиля, который был бы готов сотрудничать с нами на протяжении долгого времени. Что нам необходимо: периодически менять дизайн ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день. Мы ищем высококвалифицированного дизайнера с хорошим портфолио и чувством стиля, который был бы готов сотрудничать с нами на протяжении долгого времени. Что нам необходимо: периодически менять ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Для сайта есть заготовка дизайна. Нужно по ней сверстать странички. Ожидаемое время выполнения работы: 2 дня. Оплата после выполнения работы.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Вебс-студии требуются талантливые дизайнеры с опытом работы. желательно знание flash.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо отрисовать дизайн для сайта и после его сверстать в стандарте HTML5. Все детали дам в личку! Расчет только в WMZ. Просьба оставлять заявки пользователям имеющим рейтинг не менее ...Закрыт13 лет назад
- $65
Сайт www.табити.рф Срок работы – 1 день Оплата - 2000 рублей 1. Необходимо создать форму регистрации для новых клиентов. Форма ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен толковый вэб-дизайнер, который бы нарисовал дизайн сайта салона красоты. Главная страница и 3–4 внутренних. Хорошее и адекватное цене стоимости этого дизайна портфолио обязательно. Требуется именно дизайн, а не тупая расстановка блоков ...Завершен9 лет назад