Добрый день! Для сайта есть заготовка дизайна. Нужно по ней сверстать странички. Ожидаемое время выполнения работы: 2 дня. Оплата после выполнения работы.
Дизайнер для периодической работы на сайте
Добрый день.
Мы ищем высококвалифицированного дизайнера с хорошим портфолио и чувством стиля, который был бы готов сотрудничать с нами на протяжении долгого времени.
Что нам необходимо: периодически менять дизайн различных элементов сайта, например сейчас первой задачей стоит переработка дизайна карточки товара.
Желательно, чтобы Вы имели представление не только о веб-дизайне, но и о простой полиграфии, как например визитки, буклеты, брошюры.
Работа является постоянной, но не очень объемной. В среднем 2-3 небольших задания в месяц.
Оплата своевременная, о чем может свидетельствовать рейтинг.
Оставляйте, пожалуйста ссылки на свое портфолио.
Подробности о проекте над которым предстоит работать в ЛС
Заявки фрилансеров
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