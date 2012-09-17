Дизайнер для периодической работы на сайте

Добрый день.

Мы ищем высококвалифицированного дизайнера с хорошим портфолио и чувством стиля, который был бы готов сотрудничать с нами на протяжении долгого времени.

Что нам необходимо: периодически менять дизайн различных элементов сайта, например сейчас первой задачей стоит переработка дизайна карточки товара.

Желательно, чтобы Вы имели представление не только о веб-дизайне, но и о простой полиграфии, как например визитки, буклеты, брошюры.

Работа является постоянной, но не очень объемной. В среднем 2-3 небольших задания в месяц.

Оплата своевременная, о чем может свидетельствовать рейтинг.

Оставляйте, пожалуйста ссылки на свое портфолио.

Подробности о проекте над которым предстоит работать в ЛС