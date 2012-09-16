Нужен уникальный и не шаблонный дизайн сайта для мебельного салона "MeбельLOOK" Страницы: 1. Главная 2. О нас 3. Отзывы 4. Размеры 5. Обратная связь Сайт не ...
Дизайнер из Николаева для постоянных заказов
Здравствуйте.
Обязательно из г.Николаева (Украина), возможно необходимо будет периодически приезжать в офис.
Необходим дизайнер для выполнения правок по дизайнам, периодически для создания дизайнов. Работа есть постоянно.
Вначале будем работать по схеме: выполняете заказ - получаете оплату. В дальнейшем переход на зарплату.
Зарплата от 500-700$
Требование:
- Обязательно из г.Николаева (Украина), возможно необходимо будет периодически приезжать в офис.
- выполнять заказы необходимо сразу, не затягивать, не откладывать.
Что интересует от вас:
- самое главное это портфолио. Давайте ссылку.
- сколько можете уделять времени на мои заказы в день? (этот пункт для моего планрования, партфолио - это важнее)
Жду ваших вопросов и предложений.
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