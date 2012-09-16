Дизайнер из Николаева для постоянных заказов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка186 просмотров

Здравствуйте.

Обязательно из г.Николаева (Украина), возможно необходимо будет периодически приезжать в офис.

Необходим дизайнер для выполнения правок по дизайнам, периодически для создания дизайнов. Работа есть постоянно.

Вначале будем работать по схеме: выполняете заказ - получаете оплату. В дальнейшем переход на зарплату.

Зарплата от 500-700$

Требование:

- Обязательно из г.Николаева (Украина), возможно необходимо будет периодически приезжать в офис.

- выполнять заказы необходимо сразу, не затягивать, не откладывать.

Что интересует от вас:

- самое главное это портфолио. Давайте ссылку.

- сколько можете уделять времени на мои заказы в день? (этот пункт для моего планрования, партфолио - это важнее)

Жду ваших вопросов и предложений.

13 лет назад
AleksNormal
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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