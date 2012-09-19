Полный дизайн сайта

Нужен уникальный и не шаблонный дизайн сайта для мебельного салона "MeбельLOOK"

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Сайт не должен быть перегружен графикой и всякими не нужными элементами.

Все должно быть сбалансировано и современно

Выбираю лучшего дизайнера ТОЛЬКО по портфолио, совершенно не важно какое количество, главное качество. Если работы плохие или вы запросите космическую сумму за легкий проект - проходите мимо