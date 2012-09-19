Полный дизайн сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен33 заявки219 просмотров

Нужен уникальный и не шаблонный дизайн сайта для мебельного салона "MeбельLOOK"

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Сайт не должен быть перегружен графикой и всякими не нужными элементами.

Все должно быть сбалансировано и современно

Выбираю лучшего дизайнера ТОЛЬКО по портфолио, совершенно не важно какое количество, главное качество. Если работы плохие или вы запросите космическую сумму за легкий проект - проходите мимо

13 лет назад
novikov-artem
Артём 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

loading-st
Алёна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
$100
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

loading-st
Алёна 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
13 лет назад

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