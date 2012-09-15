Талантливые веб-дизайнеры

Для сотрудничества приглашаются веб-дизайнеры.

Кто мы?

- Молодая и очень перспективная веб студия. В портфолио которой уже достаточное кол-во высоко профессиональных сайтов. Мы ставим самые высокие цели, и если Вы такой же, то нам по пути.

Что мы предлагаем:

- работа на постоянной удаленной основе

- по проектная работа на удаленной основе

- достойная оплата ваших знаний и работы

- возможность приобщиться к слаженному коллективу из профессионалов

- возможность учиться и развиваться вместе с нашей студией

Что от вас требуется:

- создавать дизайн на основе технического задания и предоставленного макета (мокапа)

- создавать фирменные стили

- делать баннеры для сайтов

- рисовать мега крутые сайты, от которых срывает крышу

- профессионализм на высшем уровне так же как и ответственность

- зашкаливающий уровень креативности

- представления о юзабилити

- знание всех необходимых граф. программ

- Приветствуется: умение создавать иллюстрации (будет несомненным плюсом)

- Приветствуется: опыт работы с flash, анимацией

Заявки без портфолио не рассматриваются. В портфолио отправлять 5-10 сайтов

которые вы считаете самыми лучшими работами.

По итогам вакансии будут отобраны ТОП исполнители,

с которыми мы готовы вести дальнейший диалог по поводу условий, уровня зп, и тд.