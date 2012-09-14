Фиксы по дизайну, изменение цветовой схемы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки169 просмотров

Есть структура страницы, есть прототип, есть верстка но не в нужно цвете и кое-чего не хватает.

http://lj.by/yf - сам шаблон.

Примерный прототип который должен получится приаттачен.

Схемы работы:

1) Либо полностью перерисовывать и переверстывать по-новому.

2) Либо допилить текущий шаблон.

13 лет назад
phpini
Егор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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