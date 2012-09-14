требуется создать дизайн сайта и сделать его верстку, сайт отделочных материалов также прошу отправить предлодение по созданию сайта полностью
Фиксы по дизайну, изменение цветовой схемы
Есть структура страницы, есть прототип, есть верстка но не в нужно цвете и кое-чего не хватает.
http://lj.by/yf - сам шаблон.
Примерный прототип который должен получится приаттачен.
Схемы работы:
1) Либо полностью перерисовывать и переверстывать по-новому.
2) Либо допилить текущий шаблон.
Заявки фрилансеров
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