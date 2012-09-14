Нужно скопировать шаблон сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка155 просмотров

Нужно скопировать шаблон сайта на WordPress и адаптировать под dle с доработкой внутренних страниц. Страницы которые нужно доработать:

- Страница поиска.

- Страница статистики.

- Страница регистрации.

- Страница пользователя.

- Страница добавления новостей.

Бюджет — до 1500р

Ссылку на сайт скину при общении в личке

DLEWordPress
13 лет назад
_Stavr_
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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