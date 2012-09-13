Требуется разработать шаблон для объявлений HTML

Требуется разработать шаблон для объявлений в аукционе ибей в HTML. Сделать красивое оформление, добавить фотографии. Сделать так чтобы этот дизайн хорошо просматривался на смартфонах. Надо добавить перелинковку чтобы человек оставался в магазине как можно дольше щелкая по линкам внутри объявления. Надо сделать шапку для условий по возвратам, условиям доставки, оплате и прочим деталям. Так чтобы шапка была маленькая и имела толькк картинки. Например если человек хочет узнать условия по доставке он делжен щелкнуть на картинку и она разъедется и появятся условия по доставке. Если ему потом станет интересно почитать про позвраты и он щелкнет на картинку со словом Возвраты, свернется или сожмется текст по доставке и откроется развернется текст по возвратам. Добавить фотографии товаров, описание товара. Я приложил файл. Там есть линки на объявления конкурентов. Надо чтобы вы подумали и сделали лучше и удобее для клиентов. Чтобы дизайн был легкий и понятный и не перегруженный графикой и приятный для глаз.

Если вы заинтересованы, напишите пожалуйста цену за которую вы согласны сделать данную работу. Спасибо

Оплата либо по WESTERN Union либо по Yandex Dengi