Требуется разработать шаблон для объявлений HTML

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка90 просмотров

Требуется разработать шаблон для объявлений в аукционе ибей в HTML. Сделать красивое оформление, добавить фотографии. Сделать так чтобы этот дизайн хорошо просматривался на смартфонах. Надо добавить перелинковку чтобы человек оставался в магазине как можно дольше щелкая по линкам внутри объявления. Надо сделать шапку для условий по возвратам, условиям доставки, оплате и прочим деталям. Так чтобы шапка была маленькая и имела толькк картинки. Например если человек хочет узнать условия по доставке он делжен щелкнуть на картинку и она разъедется и появятся условия по доставке. Если ему потом станет интересно почитать про позвраты и он щелкнет на картинку со словом Возвраты, свернется или сожмется текст по доставке и откроется развернется текст по возвратам. Добавить фотографии товаров, описание товара. Я приложил файл. Там есть линки на объявления конкурентов. Надо чтобы вы подумали и сделали лучше и удобее для клиентов. Чтобы дизайн был легкий и понятный и не перегруженный графикой и приятный для глаз.

Если вы заинтересованы, напишите пожалуйста цену за которую вы согласны сделать данную работу. Спасибо

Оплата либо по WESTERN Union либо по Yandex Dengi

HTML
13 лет назад
roman032
Роман 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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