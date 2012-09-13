Приветствую всех!

Нужен редизайн "шапки" автомобильного сайта http://autotuni.ru

Разработка нового логотипа, мини-логотипа (200x200), аватарки для Vkontakte (200x600)

Шапка сайта должна включать в себя меню, форму для поиска по сайту, логотип и зону для размещения рекламного баннера 700x300.

Важно, чтобы по высоте вся шапка была не более 350-400 пикселей.

Сроки - 1-2 дня. Нужен человек, который не занят заказами и может начать работу уже сейчас.

Рассмотрю ваши предложения по цене.

С уважением.