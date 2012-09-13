Нужен редизайн шапки автомобильного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт6 заявок153 просмотра

Приветствую всех!

Нужен редизайн "шапки" автомобильного сайта http://autotuni.ru

Разработка нового логотипа, мини-логотипа (200x200), аватарки для Vkontakte (200x600)

Шапка сайта должна включать в себя меню, форму для поиска по сайту, логотип и зону для размещения рекламного баннера 700x300.

Важно, чтобы по высоте вся шапка была не более 350-400 пикселей.

Сроки - 1-2 дня. Нужен человек, который не занят заказами и может начать работу уже сейчас.

Рассмотрю ваши предложения по цене.

С уважением.

13 лет назад
stryker
Илья 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта для магазина по продаже автозапчастей

    $650

    Здравствуйте, фрилансеры! Сейчас в разработке очень перспективный проект. Программист найден. Необходим дизайнер. Работа должна быть качественно выполнена. Краткое описание дизайна: 1. Дизайн для сайта визитки 2. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Необходимо сделать дизайн сайта, отрисовать несколько страниц (1я, типовая) и элементов (авторизация, регистрация и т.д.). Пример того, что надо сделать в прикрепленных файлах. Подробности в скайпе. Оплата: 30% по утверждению макета, остаток ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка дизайна 1 страница

    $5

    мамасик.рф/list-cats/, левое меню, размешение категорий на странице, путь где находишся, категории по 3 или 5 по горизантале, картинка и название категории. И вариант страницы с белым фоном.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется дизайн

    Постоянно есть потребность в дизайнах для разных сайтов. Ищется человек, а может даже несколько людей которые готовы рисовать симпатичный дизайны. Оплата в среднем от 35 — 60$ за один дизайн. Работы примерно ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать новый дизайн блога

    $30

    Есть блог в Блоггере - http://contpsy.blogspot.com/ Разыскивается новый дизайн блога: минималистичный, серьезный, легкий и индивидуальный Чтобы удобно было переходить на страницы, типа: ссылки, навигатор по статьям и т. д. Важно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка внутренних страниц

    Нужен толковый технический дизайнер, понимающий толк в юзабилити и умеющий работать с мелочами. Задача - красиво и в соответствии с главной страницей (см. скриншот) отрисовать несколько простых типовых и несколько страниц каталога. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад