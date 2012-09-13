Здравствуйте, фрилансеры! Сейчас в разработке очень перспективный проект. Программист найден. Необходим дизайнер. Работа должна быть качественно выполнена. Краткое описание дизайна: 1. Дизайн для сайта визитки 2. ...
Нужен редизайн шапки автомобильного сайта
Приветствую всех!
Нужен редизайн "шапки" автомобильного сайта http://autotuni.ru
Разработка нового логотипа, мини-логотипа (200x200), аватарки для Vkontakte (200x600)
Шапка сайта должна включать в себя меню, форму для поиска по сайту, логотип и зону для размещения рекламного баннера 700x300.
Важно, чтобы по высоте вся шапка была не более 350-400 пикселей.
Сроки - 1-2 дня. Нужен человек, который не занят заказами и может начать работу уже сейчас.
Рассмотрю ваши предложения по цене.
С уважением.
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