Разработка дизайна для вэб сервиса.
Отрисовать форму для личного кабинета
10-13 вкладок (небольшие), с готовым дизайном, ничего придумывать не надо.
на примере одной формы с учетом техтребований надо отрисовать остальные формы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Нужен качественный дизайн для сайта про путешествия и интересные места на планете. Подробности в ТЗ на почте.Завершен13 лет назад
Постоянно есть потребность в дизайнах для разных сайтов. Ищется человек, а может даже несколько людей которые готовы рисовать симпатичный дизайны. Оплата в среднем от 35 — 60$ за один дизайн. Работы примерно ...Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Есть блог в Блоггере - http://contpsy.blogspot.com/ Разыскивается новый дизайн блога: минималистичный, серьезный, легкий и индивидуальный Чтобы удобно было переходить на страницы, типа: ссылки, навигатор по статьям и т. д. Важно ...Закрыт13 лет назад
Нужен толковый технический дизайнер, понимающий толк в юзабилити и умеющий работать с мелочами. Задача - красиво и в соответствии с главной страницей (см. скриншот) отрисовать несколько простых типовых и несколько страниц каталога. ...Завершен13 лет назад
- $120
Разработка дизайна сайта по указанной тематики.Завершен13 лет назад
Дизайн с версткой для shopcms версия 3.1.2 vip Интернет магазин prezento, индивидуальный дизайн под название главной и внутренних страниц с версткой. Интернет магазин по продаже наручных часов, кожгалантереи и ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Оформление канала на youtube + конкультации по работе в youtube!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Изготовить дизайн сайта. Быстро качественно, в стиле web 2.0. Оплата ЯдЗавершен13 лет назад
Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Требуется макет, а по возможности уже сверстанный, на сайт www.crany.ru (тематика останется такая же) В первую очередь, буду рассматривать дизайнеров с города Челябинск. Так как удобнее рассказать всё при ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад