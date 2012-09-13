Отрисовать форму для личного кабинета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок132 просмотра

10-13 вкладок (небольшие), с готовым дизайном, ничего придумывать не надо.

на примере одной формы с учетом техтребований надо отрисовать остальные формы.

13 лет назад
berkunjulia
Юлия 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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