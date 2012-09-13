Доработка дизайна 1 страница

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка132 просмотра

мамасик.рф/list-cats/, левое меню, размешение категорий на странице, путь где находишся, категории по 3 или 5 по горизантале, картинка и название категории. И вариант страницы с белым фоном.

13 лет назад
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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