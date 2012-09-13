Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок128 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта, отрисовать несколько страниц (1я, типовая) и элементов (авторизация, регистрация и т.д.). Пример того, что надо сделать в прикрепленных файлах. Подробности в скайпе.

Оплата: 30% по утверждению макета, остаток по готовности.

Предпочтительная форма расчета - Приватмани или wm.

Пишите цену в заявке.

13 лет назад
Burm
44 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

Katena13
37 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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