Требуется разработать красивую иллюстрированную подложку под форму авторизации сайта. Картинка должна быть отрисованной (не фото, не коллаж) в векторном редакторе, достаточной яркой, детализированной. Будет заказ на две такие картинки.
Дизайн сайта электронных валют
Необходимо сделать дизайн для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют.
Дизайн требуется стандартный в три колонки.
На сайте будет нетривиальная таблица тарифов (в таблице будет 6 вкладок, которые будут иметь своё оформление полей) - каждую вкладку нужно оформить.
По данному проекту есть набросок от руки с изображением желаемого взаимного расположения блоков сайта. Также есть детальное ТЗ от заказчика, что на каком сайте ему нравится и как можно реализовать.
Выбранный исполнитель
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