Дизайн сайта электронных валют

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок233 просмотра

Необходимо сделать дизайн для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют.

Дизайн требуется стандартный в три колонки.

На сайте будет нетривиальная таблица тарифов (в таблице будет 6 вкладок, которые будут иметь своё оформление полей) - каждую вкладку нужно оформить.

По данному проекту есть набросок от руки с изображением желаемого взаимного расположения блоков сайта. Также есть детальное ТЗ от заказчика, что на каком сайте ему нравится и как можно реализовать.

13 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня
Владимир отлично справился с заданием. первый же выполненный им макет оказался принятым заказчиком. Работа на высоком профессиональном уровне - хороший стильный дизайн, соответствующий современным тенденциям.
Очень вежливый и порядочный заказчик! Не было проблем ни с оплатой, ни с доработками. Рекомендую и сам буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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