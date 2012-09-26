Дизайн сайта электронных валют

Необходимо сделать дизайн для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют.

Дизайн требуется стандартный в три колонки.

На сайте будет нетривиальная таблица тарифов (в таблице будет 6 вкладок, которые будут иметь своё оформление полей) - каждую вкладку нужно оформить.

По данному проекту есть набросок от руки с изображением желаемого взаимного расположения блоков сайта. Также есть детальное ТЗ от заказчика, что на каком сайте ему нравится и как можно реализовать.