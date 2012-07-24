roman032

Роман Кузнецов roman032

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Требуется разработать шаблон для объявлений HTML

    Требуется разработать шаблон для объявлений в аукционе ибей в HTML. Сделать красивое оформление, добавить фотографии. Сделать так чтобы этот дизайн хорошо просматривался на смартфонах. Надо добавить перелинковку чтобы человек оставался в магазине как можно дольше ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать честный отзыв о товаре.

    Требуется несколько человек. Нужно описать товар и его характеристики. По времени займет минут15. Оплата по договоренности. Пигите если нужны подробности или добавьте заявку. Оплата по Paypal или Яндекс деньги. Половину наперед, половину сразу после выполнения ...

    Наполнение сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется работник в интернет-магазин для наполн.

    Требуется ответственный и исполнительный работник в интернет магазин для паполнения сайта. Вся работа на английском и требуется очень, еще раз повторюсь очень хорошее владение английским и логическое мышление. Работа примерно 8 часов в день, 5 ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад