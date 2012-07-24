Требуется разработать шаблон для объявлений в аукционе ибей в HTML. Сделать красивое оформление, добавить фотографии. Сделать так чтобы этот дизайн хорошо просматривался на смартфонах. Надо добавить перелинковку чтобы человек оставался в магазине как можно дольше ...
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- Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется несколько человек. Нужно описать товар и его характеристики. По времени займет минут15. Оплата по договоренности. Пигите если нужны подробности или добавьте заявку. Оплата по Paypal или Яндекс деньги. Половину наперед, половину сразу после выполнения ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется ответственный и исполнительный работник в интернет магазин для паполнения сайта. Вся работа на английском и требуется очень, еще раз повторюсь очень хорошее владение английским и логическое мышление. Работа примерно 8 часов в день, 5 ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад