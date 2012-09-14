Картотека недвижимости

Требуется разработать шаблон для объявлений в аукционе ибей в HTML. Сделать красивое оформление, добавить фотографии. Сделать так чтобы этот дизайн хорошо просматривался на смартфонах. Надо добавить перелинковку чтобы человек оставался в магазине как можно дольше ...