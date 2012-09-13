Обновить старинный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок187 просмотров

lazer.centro.ru

без наворотов

13 лет назад
Karakum2
Максим 
62 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Свадебный дизайн + возможная интеграция в WP

    $100

    Нужен уникальный и не шаблонный дизайн для свадебного сайта (свадебные платья) для Wordpress, (исполнитель так же сам может интегрировать его в WP) цену и сроки указывайте с пометкой - дизайн или ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется разработать шаблон для объявлений HTML

    Требуется разработать шаблон для объявлений в аукционе ибей в HTML. Сделать красивое оформление, добавить фотографии. Сделать так чтобы этот дизайн хорошо просматривался на смартфонах. Надо добавить перелинковку чтобы человек оставался в магазине как можно дольше ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать шапку и доработать дизайн

    $50

    нужно переделать шапку, и доработать дизайн для сайта http://www.inkorspb.ru в стиле http://techdd.ru/. нужно: Предложить вариант баннера на главной странице предложить шапку на внутренних странициах + мелкие доработки по ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки, "призывник"

    $120

    Требуется создать дизайн сайта "Военный билет". На сайте будет информация: -Получение военного билета, помощь призывникам, ответы на вопросы.... и т.д. -Меню сайта: Главная, Услуги, FAQ, Полезно знать, Контакты ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн-иллюстрация входной страницы

    Требуется разработать красивую иллюстрированную подложку под форму авторизации сайта. Картинка должна быть отрисованной (не фото, не коллаж) в векторном редакторе, достаточной яркой, детализированной. Будет заказ на две такие картинки.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен редизайн шапки автомобильного сайта

    Приветствую всех! Нужен редизайн "шапки" автомобильного сайта http://autotuni.ru Разработка нового логотипа, мини-логотипа (200x200), аватарки для Vkontakte (200x600) Шапка сайта должна включать в себя меню, форму для поиска по ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта электронных валют

    $150

    Необходимо сделать дизайн для сайта ввода/вывода/обмена электронных валют. Дизайн требуется стандартный в три колонки. На сайте будет нетривиальная таблица тарифов (в таблице будет 6 вкладок, которые будут иметь своё оформление полей) - ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта для магазина по продаже автозапчастей

    $650

    Здравствуйте, фрилансеры! Сейчас в разработке очень перспективный проект. Программист найден. Необходим дизайнер. Работа должна быть качественно выполнена. Краткое описание дизайна: 1. Дизайн для сайта визитки 2. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад