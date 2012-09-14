Нужно доделать несколько страничек в дизайне туристического сайта. Главная страница готова.
Дизайн сайта по доставке мебели
Разработать сайт, в качестве основы можно взять www.ikea-dostavka.ru
Разделы сайта – главная, Как мы работаем, Каталог, как заказать, Наши цены, вопросы контакты
Цвета белый фон, желтый и синий.
В левой колонке убрать виртуальный тур и доставка, все остальное сохранить.
В центральной – новости по 4 новости на странице.
В правой – ссылки в виде картинок на планировщики мебели c сайта ikea.ru
В top должна где-то находиться строка поиска по сайту ikea.ru
Внизу страницы – ссылки на фейсбук и вконтакте , а также текст пока можно взять аналогичный www.ikea-dostavka.ru
Нужно сделать главную и контентную... Указывайте сроки - бюджет 3000р (поэтапно)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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