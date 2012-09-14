Дизайн сайта по доставке мебели

Разработать сайт, в качестве основы можно взять www.ikea-dostavka.ru

Разделы сайта – главная, Как мы работаем, Каталог, как заказать, Наши цены, вопросы контакты

Цвета белый фон, желтый и синий.

В левой колонке убрать виртуальный тур и доставка, все остальное сохранить.

В центральной – новости по 4 новости на странице.

В правой – ссылки в виде картинок на планировщики мебели c сайта ikea.ru

В top должна где-то находиться строка поиска по сайту ikea.ru

Внизу страницы – ссылки на фейсбук и вконтакте , а также текст пока можно взять аналогичный www.ikea-dostavka.ru

Нужно сделать главную и контентную... Указывайте сроки - бюджет 3000р (поэтапно)