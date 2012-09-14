Нужен уникальный и не шаблонный дизайн для свадебного сайта (свадебные платья) для Wordpress, (исполнитель так же сам может интегрировать его в WP) цену и сроки указывайте с пометкой - дизайн или ...
Дизайн и верстка шаблона под Joomla 1.5
Имеем не стандартный интернет магазин (не имеет корзины) по продаже мягкой мебели с простым дизайном на joomla 1.5.
Нужен оригинальный дизайн и соответсвенно верстка.
Шаблон и переделка шаблонов исключена.
Пример того что нравится http://mebelti.ru/
Легкий,информативный.
По функционалу будет намного проще т.к. сделан под одного проиводиеля.
По сути только главная страница, страница каталога, карточка товара и страница формы заказа
Бюджет ограничен 100 $
Ссылку на сайт дам в личку
Заявки фрилансеров
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