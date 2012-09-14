Дизайн и верстка шаблона под Joomla 1.5

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок165 просмотров

Имеем не стандартный интернет магазин (не имеет корзины) по продаже мягкой мебели с простым дизайном на joomla 1.5.

Нужен оригинальный дизайн и соответсвенно верстка.

Шаблон и переделка шаблонов исключена.

Пример того что нравится http://mebelti.ru/

Легкий,информативный.

По функционалу будет намного проще т.к. сделан под одного проиводиеля.

По сути только главная страница, страница каталога, карточка товара и страница формы заказа

Бюджет ограничен 100 $

Ссылку на сайт дам в личку

Joomla
13 лет назад
Dremss
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров