Изменить логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок173 просмотра

Требуется изменить логотип сайта http://termomir.by/.

Перерисовать элементы с пламенем и именем домена, на что-то более мягкое, связанное с тематикой подогрева помещения.

13 лет назад
Petrovski34
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад