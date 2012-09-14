Нужен уникальный и не шаблонный дизайн для свадебного сайта (свадебные платья) для Wordpress, (исполнитель так же сам может интегрировать его в WP) цену и сроки указывайте с пометкой - дизайн или ...
Доработка сайта melon-nt.ru
Необходимо отредактировать сайт, изменить дизайн, заменить каталог продукции.
Заявки фрилансеров
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