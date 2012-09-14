Дизайн сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен27 заявок291 просмотр

Здравствуйте. Нужно отрисовать дизайн сайта визитки. ТЗ проработано детально, есть прототипы страниц. Подробности в личной переписке.

Отбор кандидата будет проводится по работам в портфолио.

13 лет назад
tarjeta
34 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$300
1 день
Грамотный, аккуратный дизайнер. Учел все пожелания. Работать продолжаем!
Было приятно работать спасибо! Рекомендую

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад