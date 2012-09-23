Нужно сделать шапку для сайта. Тех. задание в icq при личной беседе. Людям без портфолио просьба не беспокоить. Заявки оставляйте здесь.
Дизайн сист. управления учебными видеоматериалами
Добрый день
Необходимо разработать дизайн для системы управления загрузкой и просмотром учебных видеоматериалов.
Требования:
дизайн в стиле Киевского Университета - univ.kiev.ua
приветствуется символика видеоаппаратуры высоких технологий и обучения вцелом
также необходимо будет сверстать это все в html, приветствуется использование css3
Более детально в переписке. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость. Сроки желательно не более 3-х дней.
На даном этапе необходимо создать дизайн для модуля загрузки видеоматериалов (для преподавателей), через 3 или 4 дня потребуется в том же стиле создать дизайн для модуля просмотра видеоматериалов (для студентов), он еще в процессе написания кода и будет доступен для ознакомления только через указанное время.
Выбранный исполнитель
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