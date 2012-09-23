Дизайн сист. управления учебными видеоматериалами

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Завершен6 заявок124 просмотра

Добрый день

Необходимо разработать дизайн для системы управления загрузкой и просмотром учебных видеоматериалов.

Требования:

дизайн в стиле Киевского Университета - univ.kiev.ua

приветствуется символика видеоаппаратуры высоких технологий и обучения вцелом

также необходимо будет сверстать это все в html, приветствуется использование css3

Более детально в переписке. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость. Сроки желательно не более 3-х дней.

На даном этапе необходимо создать дизайн для модуля загрузки видеоматериалов (для преподавателей), через 3 или 4 дня потребуется в том же стиле создать дизайн для модуля просмотра видеоматериалов (для студентов), он еще в процессе написания кода и будет доступен для ознакомления только через указанное время.

HTML
13 лет назад
nksys
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$500
10 дней
Спасибо за работу! Проект выполнен в сроки и достаточно качественно. За достаточно короткий период времени качественно разработан стиль дизайна, выполнена верстка и все это подключено к самописной системе управления шаблонами. Надеюсь будем сотрудничать дальше. Денис, прошу прощения что немного задержал оплату
Приятно было сотрудничать. У Николая хочу выделить следующие преимущества, как у заказчика. Емкое изложение описания задачи, обсуждения хода работы без значительных задержек, своевременный прием и оплата выполненной работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UniStyle
Денис 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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