Дизайн сист. управления учебными видеоматериалами

Добрый день

Необходимо разработать дизайн для системы управления загрузкой и просмотром учебных видеоматериалов.

Требования:

дизайн в стиле Киевского Университета - univ.kiev.ua

приветствуется символика видеоаппаратуры высоких технологий и обучения вцелом

также необходимо будет сверстать это все в html, приветствуется использование css3

Более детально в переписке. Пожалуйста указывайте сроки и стоимость. Сроки желательно не более 3-х дней.

На даном этапе необходимо создать дизайн для модуля загрузки видеоматериалов (для преподавателей), через 3 или 4 дня потребуется в том же стиле создать дизайн для модуля просмотра видеоматериалов (для студентов), он еще в процессе написания кода и будет доступен для ознакомления только через указанное время.