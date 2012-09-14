Шапка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок151 просмотр

Нужно сделать шапку для сайта. Тех. задание в icq при личной беседе. Людям без портфолио просьба не беспокоить.

Заявки оставляйте здесь.

13 лет назад
jopka
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу! Сделал все быстро и качественно. Работа полностью соответствует сумме сделки. Буду обращаться еще!
Приятно работать с человеком.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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