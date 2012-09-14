Нужен дизайн сайта постельного белья. Главная + внутренние страницы.

Есть иллюстрация к шапке (оиригинал в 2 раза больше) - что бы понять необходимую стилистику.

Интересуют только хорошие специалисты. На сайте надо много элементов, которые нравятся молодым девушкам, рюшечки, завиточки и т.п. Т.е. чисот бабский сайт.

Реально оценивайте свои силы. Нужен хороший дизайн. Внимание, нужен только дизайн. Не надо предлагать сайты под ключ и т.п.

Только те, кто готов приступить к работе. Указывайте ваши цены и сроки.