Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок223 просмотра

Здравствуйте

Требуется дизайнер + верстальщик (одновременно), который создаст дизайн, подобный этому http://2druga.com/

Копирование дизайна исключено! Нужен просторный дизайн, который будет приятен глазу

Оставляйте свои заявки, рассмотрю как смогу

Бюджет максимум 100$

13 лет назад
bilforse
Марат 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

wecodein
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Спасибо, продолжаем работу!
!

Заявки фрилансеров

wecodein
32 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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