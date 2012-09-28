Web-дизайнер (испытательный срок)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок440 просмотров

Нужен талантливый дизайнер, который четко выполняет поставленные ему цели, и во время сдает работу.

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Обязательные умения:

Графика:

- создавать макеты в Photoshop

- создавать логотипы в векторе

- Правильно сочетать цветовую гамму

Код:

- верстать блочной версткой как фиксированные так и резиновые макеты

- валидность в популярных браузерах (Chrome, Opera, Mozilla, Safari, IE)

- оптимизировать код

Зароботок зависит от выроботка и таланта дизайнера!

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Работа после испытательного срока!

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Контакты: icq - 8654145 , skype - senix2

В icq я не смогу часто отвечать, с заявками обращаться в skype!

13 лет назад
CamareiArts
Сергей 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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