Дизайн сайта-визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен29 заявок237 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта-визитки. Домашняя страница профессора политологи. В дизайне использовать обложки книг, фотографию владельца сайта.

Сам по себе сайт содержит 5 пунктов меню.

Нужны 2 шаблона: 1 для главной и 1 для внутренних.

Хорошо, если помимо дизайна Вы сможете осущетсвить и вёрстку (только 2 макетов - не всего сайта).

13 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$60
3 дня
Дизайн сделан в срок, все требования учтены.
Сергея как заказчика рекомендую )

Заявки фрилансеров

allme
49 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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