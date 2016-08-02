Необходимо сделать дизайн сайта-визитки. Домашняя страница профессора политологи. В дизайне использовать обложки книг, фотографию владельца сайта.

Сам по себе сайт содержит 5 пунктов меню.

Нужны 2 шаблона: 1 для главной и 1 для внутренних.

Хорошо, если помимо дизайна Вы сможете осущетсвить и вёрстку (только 2 макетов - не всего сайта).