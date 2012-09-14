WP: разработать дизайн и сверстать пару страниц

Сайт-каталог сумок.

CMS: WP

Требуется разработать дизайн и сверстать (тема WP) несколько типов страниц:

а) главная страница: выводится несколько последних новостей на всю ширину, а ниже 20 последних добавленных товаров в два столбца.

б) страницу каталога (см. spayder.by как эталон, но не строго придерживаться)

в) карточка товара (см. spayder.by)

г) страница архива новостей

д) обычная страница с контентом (для вывода новостей, статей)