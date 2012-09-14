Уникализация шаблон DLE

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок115 просмотров

Добрый день! Нужна уникализация шаблона DLE.

Надо уже существующий шаблон переработать.

Что нужно переработать:

1)Верх сайта без алфавита

2)Краткая новость и полная

Сайт который нужно переработать GB-TORRENTs.RU!

DLE
13 лет назад
sfeker
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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