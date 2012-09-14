Нужен талантливый дизайнер, который четко выполняет поставленные ему цели, и во время сдает работу. -------------------------------- Обязательные умения: Графика: - создавать макеты в Photoshop - создавать ...
Уникализация шаблон DLE
Добрый день! Нужна уникализация шаблона DLE.
Надо уже существующий шаблон переработать.
Что нужно переработать:
1)Верх сайта без алфавита
2)Краткая новость и полная
Сайт который нужно переработать GB-TORRENTs.RU!
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