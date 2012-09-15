Нужен талантливый дизайнер, который четко выполняет поставленные ему цели, и во время сдает работу. -------------------------------- Обязательные умения: Графика: - создавать макеты в Photoshop - создавать ...
Дизайн и верстка
Требуется нарисовать и сверстать дизайн для онлайн кинотеатра.
Нужен красивый, современный дизайн с грамотно оптимизированным кодом под поисковики, поэтому реально оценивайте свои возможности.
Указывайте свою цену и сроки.
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