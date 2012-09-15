Верстка шаблона для интернет-магазина

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки160 просмотров

Интернет-магазин строится на базе ShopCMS, необходим максимально идентичный шаблон vsemayki.ru, тоже построенного на этой CMS. Цветовые гаммы желательно сохранить.

13 лет назад
Rio_Denis
Денис 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

lexur
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$250
3 дня

Заявки фрилансеров

lexur
Игорь 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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