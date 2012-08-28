НЕ БЕРУСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОЕКТЫ
— противоречащие украинском,росийскоуму законодательству и нормам международного права
— пропагандирующие дискриминацию по расовому и религиозному признакам
— нарушающие любые другие мои внутренние правила и личные взгляды
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮ
— конкурсные работы и тестовые задания организованные странами СНГ
— эскизы и любые другие наброски до начала совместного сотрудничества
— доработки/исправления/консультации по работам не интересных мне авторов
— любые другие работы не входящие в отмеченные мной специализации
НЕ ОТВЕЧАЮ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ПИСЬМА/СООБЩЕНИЯ
— написанные нескольким адресатам без личного обращения
— написанные с игнорированием статуса «Занят» на ресурсе
— очевидно написанные от лица посредника, даже если мне так кажется
НЕ ДЕЛАЮ
— скидок на услуги, не зависимо от количества предложенных заказов
# Разработка сайтов / Сайт "под ключ"
- Создание концепции и будущего прототипа сайта
- Составление технического задания
- Дизайн макетов сайта
- Кросбраузерная верстка
- Тестирование и наполнение сайта
- Сдача проекта
- Техническая поддержка 1 год
- Парсинг товаров
- Дизайн веб-интерфейсов
Портфолио
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