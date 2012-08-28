lexur

Игорь lexur

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

НЕ БЕРУСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОЕКТЫ

— противоречащие украинском,росийскоуму законодательству и нормам международного права

— пропагандирующие дискриминацию по расовому и религиозному признакам

— нарушающие любые другие мои внутренние правила и личные взгляды

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮ

— конкурсные работы и тестовые задания организованные странами СНГ

— эскизы и любые другие наброски до начала совместного сотрудничества

— доработки/исправления/консультации по работам не интересных мне авторов

— любые другие работы не входящие в отмеченные мной специализации

НЕ ОТВЕЧАЮ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ПИСЬМА/СООБЩЕНИЯ

— написанные нескольким адресатам без личного обращения

— написанные с игнорированием статуса «Занят» на ресурсе

— очевидно написанные от лица посредника, даже если мне так кажется

НЕ ДЕЛАЮ

— скидок на услуги, не зависимо от количества предложенных заказов

# Разработка сайтов / Сайт "под ключ"

- Создание концепции и будущего прототипа сайта

- Составление технического задания

- Дизайн макетов сайта

- Кросбраузерная верстка

- Тестирование и наполнение сайта

- Сдача проекта

- Техническая поддержка 1 год

- Парсинг товаров

- Дизайн веб-интерфейсов

Портфолио

Отзывы заказчиков

NginX
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$417
10 баллов
13 лет назад
Верстка под DLE
DLE
Ситуация в стадии решения
Все хорошо, полет нормальный
Ответный отзыв
vadiamond
Вадим 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Верстка интернет-магазина на вебасист шопскрипт
Чуть позже.
Позже настало отличная работа
Ответный отзыв
legalaid
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Обрезать картинки и сверcтать страницу
WordPress
Фантастически довольный, что попал на этого исполнителя. Работает очень ответственно, не забывает подправить или даже сделать немного больше, чем просят. Профессионализм на лицо. Очень рекомендую. Лучшего соответствия цена-качество пока не находил.
Отличное сотрудничество
Ответный отзыв
respawn
32 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Редизайн сайта + верстка. Приватно для lexur-desig
WordPress
Очень хорошая работа, всё было сделано в срок, все изменения и дополнения внесены. Результат даже превзошел ожидания и полученная картинка была просто здоровской! Спасибо огромное! С удовольствем буду сотрудничать еще.
Отличная работа
Ответный отзыв
ascoldgrinovman
Гриновман 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Шаблон для WebAsyst Shop-Script
Webasyst
Задача выполнена качественно и в срок! Работой остался доволен!
Отличная работа, отличный проект Спасибо
Ответный отзыв