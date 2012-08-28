НЕ БЕРУСЬ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОЕКТЫ

— противоречащие украинском,росийскоуму законодательству и нормам международного права

— пропагандирующие дискриминацию по расовому и религиозному признакам

— нарушающие любые другие мои внутренние правила и личные взгляды

КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮ

— конкурсные работы и тестовые задания организованные странами СНГ

— эскизы и любые другие наброски до начала совместного сотрудничества

— доработки/исправления/консультации по работам не интересных мне авторов

— любые другие работы не входящие в отмеченные мной специализации

НЕ ОТВЕЧАЮ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ/ПИСЬМА/СООБЩЕНИЯ

— написанные нескольким адресатам без личного обращения

— написанные с игнорированием статуса «Занят» на ресурсе

— очевидно написанные от лица посредника, даже если мне так кажется

НЕ ДЕЛАЮ

— скидок на услуги, не зависимо от количества предложенных заказов

# Разработка сайтов / Сайт "под ключ"

- Создание концепции и будущего прототипа сайта

- Составление технического задания

- Дизайн макетов сайта

- Кросбраузерная верстка

- Тестирование и наполнение сайта

- Сдача проекта

- Техническая поддержка 1 год

- Парсинг товаров

- Дизайн веб-интерфейсов