Верстка под DLE

Требуется качественно кроссбраузерно сверстать и портировать на движок 2 макета: главную + внутреннюю.. Главная достаточно большая, внутренняя простая. Макет главной в качестве образца прилагаю.В предложении просьба оставлять цену, а также срок, сроки очень сжатые. Просим внимательно ознакомиться с макетом, есть достаточно сложные скроллы, ленты новостей, и т.п., нам важно чтобы Вы могли все сделать и у Вас не возникало проблем. Хотелось бы чтобы верстальщик имел опыт программирования, чтобы сделать некоторые модификации CMS. Нужен ответственный специалист, готовы начать работать с вечера и уже к понедельнику предоставить значительные результаты. Рассмотрим также отдельно предложения по качественной верстке данного макета, без натяжки на DLE.