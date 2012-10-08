есть SWiSH шаблон, посмотреть можно head-book.ru (если Хром будет ругаться, смело заходите, там просто шаблон, ругается до сих пор на сломанную ДЛЕ, которую уже снесли). Нужно. 1. Растянуть диз на всю ...
Верстка под DLE
Требуется качественно кроссбраузерно сверстать и портировать на движок 2 макета: главную + внутреннюю.. Главная достаточно большая, внутренняя простая. Макет главной в качестве образца прилагаю.В предложении просьба оставлять цену, а также срок, сроки очень сжатые. Просим внимательно ознакомиться с макетом, есть достаточно сложные скроллы, ленты новостей, и т.п., нам важно чтобы Вы могли все сделать и у Вас не возникало проблем. Хотелось бы чтобы верстальщик имел опыт программирования, чтобы сделать некоторые модификации CMS. Нужен ответственный специалист, готовы начать работать с вечера и уже к понедельнику предоставить значительные результаты. Рассмотрим также отдельно предложения по качественной верстке данного макета, без натяжки на DLE.
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