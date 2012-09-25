есть SWiSH шаблон, посмотреть можно head-book.ru (если Хром будет ругаться, смело заходите, там просто шаблон, ругается до сих пор на сломанную ДЛЕ, которую уже снесли). Нужно. 1. Растянуть диз на всю ...
Верстка на wordpress
Здравствуйте.
Необходимо сверстать psd макет (прикрепил) и натянуть его на wordpress. Есть страница статьи, категории и главная. В заявках указывайте сроки и цену.
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